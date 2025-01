FCSB, amical de 5 stele, chiar sub privirile viitorilor adversari din Europa League: "E o chestie chiar haioasa"

Articol de Maria Olteanu - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 21:18 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 21:26FCSB, campioana Romaniei, pleaca duminica, 5 ianuarie, in cantonamentul de iarna. Ros-albastrii vor merge in Antalya, acolo unde au fost si anul trecut, pentru a pregati a doua parte a sezonului, una care se anunta de foc, cu meciuri in Superliga si in Europa League.FCSB este una dintre ultimele echipe care pleaca in cantonament, majoritatea formatiilor din Superliga ajungand in ... citește toată știrea