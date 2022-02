FCSB are un nou "creier" * Urmasul lui Budescu si Morutan l-a depasit si pe Florin Tanase

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 09 februarie 2022, 17:00 / Actualizat miercuri, 09 februarie 2022 17:43Octavian Popescu (19 ani) devine un fotbalist tot mai important pentru FCSB. Mijlocasul de banda are cifre excelente in actuala stagiune si conduce topul paselor-cheie din formatia vicecampioanei.Academica Clinceni - FCSB (Liga 1, etapa #25) se joaca in aceasta seara, de la 19:55, liveTEXT pe GSP.ro.In afara golurilor de exceptie, tanarul jucator se descurca foarte bine si ... citeste toata stirea