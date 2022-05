FCSB - CFR 3-1. Tavi Popescu, avertisment pentru campioana: "Victima favorita, o astept anul viitor!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 22 mai 2022 23:47 / Actualizat luni, 23 mai 2022 00:47FCSB a invins rezervele lui CFR Cluj, scor 3-1, intr-un meci fara miza in clasament din ultima runda a play-off-ului Ligii 1. Octavian Popescu (19 ani) a marcat al treilea gol din cariera in poarta campioanei si promite mai multe reusite stagiunea urmatoare.Octavian Popescu are planuri mari pentru sezonul viitor. Vrea sa ramana la FCSB si sa puna punct hegemoniei lui CFR Cluj.FCSB - CFR CLUJAu luat in ... citeste toata stirea