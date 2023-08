Articol de Dan Udrea, Marius Margarit, Adrian Duta - Publicat luni, 31 iulie 2023, 10:42 / Actualizat luni, 31 iulie 2023 11:14FCSB - CFR Cluj, din etapa a patra a SuperLigii, se va juca in Ghencea. Partida are loc pe 6 august, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro.Dupa ce negocierile dintre FCSB si CSA Steaua pentru inchirierea stadionului Steaua la meciul ros-albastrilor cu Dinamo au cazut in ultimul moment, echipa lui Becali a facut din nou cerere pentru a juca in Ghencea, cu CFR.CFR ... citeste toata stirea