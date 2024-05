FCSB - Corvinul Hunedoara este Supercupa Romaniei! Cand si unde se va juca partida

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 15 mai 2024 23:48 / Actualizat joi, 16 mai 2024 01:09FCSB - Corvinul Hunedoara este Supercupa Romaniei pentru sezonul 2023/2024.FCSB a cucerit titlul in Superliga, performanta oficializata cu 3 etape inainte de finalul play-off-ului, in vreme ce Corvinul Hunedoara, echipa de liga secunda, a bifat un triumf istoric in Cupa Romaniei, chiar in aceasta seara, la Sibiu.CORVINUL - OEsELULULUITOR, Cupa Romaniei Betano e la Castel! Corvinul Hunedoara e ... citește toată știrea