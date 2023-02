FCSB, din nou pe drumuri la un derby din play-off? Arena Nationala, inchiriata pentru un eveniment religios de Paste

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 08 februarie 2023, 18:10 / Actualizat miercuri, 08 februarie 2023 18:22FCSB ar putea fi din nou izgonita de pe Arena Nationala, asa cum s-a intamplat si in play-off-ul sezonului trecut, cand a jucat derby-ul cu CFR Cluj la Buzau.Etapa a 4-a din play-off este programata intre 14 si 17 aprilie, perioada in care crestinii ortodocsi sarbatoresc Pastele (16 aprilie). Iar FCSB are toate sansele sa fie gazda in acea runda.CFR Cluj - FCSB ... citeste toata stirea