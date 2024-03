FCSB domina Superliga, dar Rotaru e convins ca va pierde titlul: "ZERO! O sa vedeti, nu au nimic acolo"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 01 martie 2024, 17:32 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 19:29Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, crede ca FCSB are un lot prea subtire pentru a putea face fata in lupta la titlu.Chiar daca FCSB se afla pe primul loc in Superliga cu 61 de puncte, cu 10 mai multe fata de locul doi (5 dupa injumatatire), Mihai Rotaru crede ca acestia nu se vor clasa pe primul loc si la finalul play-off-ului, avand o banca de rezerve foarte fragila. ... citește toată știrea