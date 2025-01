FCSB e a 10-a cea mai ghinionista formatie din Europa! Topul alcatuit de expertii Universitatii Oxford

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat vineri, 31 ianuarie 2025, 11:45 / Actualizat vineri, 31 ianuarie 2025 11:56Un matematician profesor la Universitatea Oxford a identificat "cele mai ghinioniste cluburi de fotbal" din Europa, care se confrunta cu o crestere a numarului de accidentari in perioada transferurilor. Analiza primei jumatati a sezonului scoate in evidenta ca FCSB este cea mai afectata echipa romaneasca.Perioada de transferuri in Superliga s-a deschis pe 14 ianuarie, iar ... citește toată știrea