FCSB, fara cel mai in forma jucator la urmatorul meci de campionat * Gigi Becali a luat decizia

Articol de GSP - Publicat marti, 08 noiembrie 2022, 14:34 / Actualizat marti, 08 noiembrie 2022 15:02Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a dezvaluit ca atacantul Andrea Compagno (26) nu va juca in meciul de campionat cu FCU Craiova, fiind blocat de o clauza din contractul prin care Gigi Becali l-a cumparat de la olteni.In urmatorul meci de campionat, in deplasare cu FCU Craiova (duminica, 13 noiembrie, ora 21:00), FCSB nu se va putea baza pe unul dintre cei mai in forma ... citeste toata stirea