FCSB. Garantiile lui Becali * Gigi e tentat sa continue in fotbal, dupa ce si-a actualizat calculele

Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu, Costin Stucan - Publicat marti, 29 martie 2022, 08:26 / Actualizat marti, 29 martie 2022 09:40Gigi Becali e tentat sa continue in fotbal cu convingerea ca va ajunge din nou pe profit cand o sa-i vanda pe cei mai tineri jucatori de la FCSB. El e sigur ca va incasa zeci de milioane de euro in schimbul lui Octavian Popescu si al lui Ianis Stoica.FCSB nu e in pericol deocamdata, chiar daca a ajuns sa fie pe minus acum. Si nici nu ar trebui sa depinda de ... citeste toata stirea