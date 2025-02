FCSB, in fata unei premiere in acest sezon * Meciul de azi are o miza importanta

Articol de Liviu Manolache, Sergiu Alexandru - Publicat joi, 06 februarie 2025, 13:18 / Actualizat joi, 06 februarie 2025 13:23FCSB va juca azi pe terenul celor de la Petrolul, in ultimul meci al rundei a 25-a, iar daca se impune poate termina etapa primul loc. Ceea ce ar reprezenta o premiera in acest sezon.Petrolul si FCSB se intalnesc azi de la ora 20:30 in ultimul meci din runda a 25-a. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaSport 1 si DigiSport 1.Campioana en titre este ... citește toată știrea