FCSB, invinsa de omul pe care MM Stoica nu l-a vrut la echipa * Ce spunea oficialul ros-albastrilor despre Jefte

Articol de GSP - Publicat luni, 28 februarie 2022, 09:05 / Actualizat luni, 28 februarie 2022 09:46Farul a invins-o clar pe FCSB, 2-0, dupa un meci excelent reusit de formatia lui Gica Hagi.Cel mai bun jucator al meciului a fost atacantul spaniol Jefte Betancor, golgheterul Ligii 1. Ibericul a deschis scorul in minutul 12, cu un sut din mijlocul careului si a pus presiune in mod constant pe apararea ros-albastra.FCSB - FARUL 0-2Ilie Dumitrescu nu vede incheiata lupta la titlu, in ciuda ... citeste toata stirea