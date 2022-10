FCSB isi recupereaza doi jucatori abia in 2023! Cum arata calculele ros-albastrilor

Articol de GSP - Publicat miercuri, 19 octombrie 2022, 07:06 / Actualizat miercuri, 19 octombrie 2022 07:25FCSB il va recupera in scurt pe fundasul Iulian Cristea, dar restul jucatorilor accidentati grav vor reveni abia in 2023.In afara lui Iulian Cristea, FCSB mai are doi jucatori care mai au nevoie de o perioada lunga de refacere pentru a fi din nou luati in calcul la meciuri.FCSBIulian Cristea socheaza lumea medicala! Vesti de ultima ora despre fundasul lui FCSB: aproape sa doboare ... citeste toata stirea