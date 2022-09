FCSB l-a prezentat oficial pe Boban Nikolov * A 12-a achizitie a sezonului pentru ros-albastri

Articol de GSP - Publicat sambata, 17 septembrie 2022, 12:54 / Actualizat sambata, 17 septembrie 2022 13:17FCSB l-a prezentat oficial sambata pe Boban Nikolov (28 de ani). Mutarea a fost anuntata in exclusivitate inca de joi, de GSP.RO.Internationalul macedonean a semnat cu ros-albastrii un contract pe un sezon cu posibilitate de prelungire a contractului si a efectuat deja primul antrenament sub comanda lui Nicolae Dica. Este al 12-lea jucator adus de FCSB in acest sezon.FCSBAlarma la ... citeste toata stirea