FCSB, la un pas de un nou transfer * Gigi Becali: "Marti vine la echipa"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 24 iunie 2024 23:16 / Actualizat luni, 24 iunie 2024 23:33Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anuntat ca Florin Tanase (29 de ani) va incepe antrenamentele la baza celor ros-albastrilor, de marti.Florin Tanase, liber de contract, e la un pas de transferul la FCSB. El nu are echipa si se va antrena la baza ros-albastrilor din Berceni, lotul pregatit de Charalambous fiind in cantonament in Olanda.Gigi Becali: "Tanase vine marti la baza"Tanase nu va mai ... citește toată știrea