FCSB nu vrea ca PAOK-ul lui Razvan Lucescu sa ia titlul! * Toate scenariile pentru liderul din Superliga in drumul spre grupele Ligii Campionilor

Articol de Ionut Iordache - Publicat marti, 09 aprilie 2024, 07:51 / Actualizat marti, 09 aprilie 2024 07:54FCSB are 10 puncte avans in campionat si se gandeste deja la participarea in preliminariile Champions League, acolo unde este sigura de statutul de cap de serie doar in primul turFCSB e la un pas sa castige titlul si sa atace grupele Ligii Campionilor.FCSBFlorinel Coman, taxat dupa ce a anuntat ca vrea sa plece: "Fotbalul tau nu face cu ochiul cuiva"Insa drumul pana acolo este ... citește toată știrea