FCSB - Rapid. Edjouma si Dawa, scosi din lot * Varianta oficiala prezentata de Pintilii: "Au aparut mici probleme"

Articol de GSP - Publicat duminica, 06 noiembrie 2022, 20:51 / Actualizat duminica, 06 noiembrie 2022 20:57FCSB - Rapid | Joyskim Dawa (26 de ani, fundas central) si Malcom Edjouma (26, mijlocas defensiv) nu au facut parte din lotul ros-albastrilor pentru derby-ul de pe Arena Nationala. Mihai Pintilii, antrenorul interimar al ros-albastrilor, a sustinut ca motivul e unul de ordin medical.Dawa, un titular obisnuit de pana acum in echipa vicecampioanei, s-a evidentiat in mod negativ in acest ... citeste toata stirea