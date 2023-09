Articol de GSP - Publicat sambata, 30 septembrie 2023, 10:31 / Actualizat sambata, 30 septembrie 2023 11:05FCSB se intoarce in capitala, dupa patru meciuri disputate in deplasare, pe ruta Ovidiu - Sibiu - Sfantu Gheorghe - Oradea. Chiar daca ros-albastrii sunt pe primul loc in Superliga, fanii nu se inghesuie sa vina la stadion la meciul cu Universitatea Cluj.FCSB - Universitatea Cluj este luni, 2 octombrie, de la 21:00. Partida este in direct pe DigiSport 1, OrangeSport 1, PrimaSport 1 si ... citeste toata stirea