FCSB schimba liniile la meciul din Superliga * Cu gandul la returul cu PAOK, Becali a cerut odihnirea titularilor

Articol de Sergiu Alexandru, Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 14 februarie 2025, 11:16 / Actualizat vineri, 14 februarie 2025 12:42Dupa 2-1 cu PAOK, in turul play-off-ului pentru optimile Europa League, FCSB revine in Superliga. Iar duminica o va intalni pe Gloria Buzau.Gloria Buzau - FCSB se joaca duminica, de la 20:45. FCSB - PAOK Salonic se disputa joi, de la 19:45. Ambele vor fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaSport 1 si DigiSport 1FCSB revine azi de la Salonic, iar ... citește toată știrea