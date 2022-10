FCSB schimba strategia castigatoare * Decizia anuntata de MM: "Ne-a incurcat programarea"

Articol de GSP - Publicat duminica, 23 octombrie 2022, 17:44 / Actualizat duminica, 23 octombrie 2022 17:58Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, sustine ca ros-albastrii schimba strategia si vor deplasa inclusiv jucatorii de baza in Belgia, unde vicecampioana o infrunta joi, de la 19:45, pe Anderlecht, in Conference League. Motivul? Din Belgia, FCSB vrea sa zboare in efectiv complet la Cluj, pentru confruntarea cu U de luni din SuperLiga (21:00).In timp ce Nicolae Dica isi conducea de ... citeste toata stirea