FCSB se bucura ca a ramas in Romania: "M-a sunat si mi-a zis *Bai, Gigi, ai avut dreptate!*"

Articol de GSP - Publicat marti, 11 ianuarie 2022, 15:00 / Actualizat marti, 11 ianuarie 2022 16:22FCSB se antreneaza in Romania, la baza din Berceni, pentru ca are inca multi jucatori nevaccinati, iar Gigi Becali se bucura de decizia luata.Chiar daca elevii lui Toni Petrea se antreneaza la temperaturi scazute, patronul FCSB se declara multumit ca echipa sa nu a mers in Turcia si ca a evitat vremea capricioasa care a pus probleme echipelor romanesti aflate in Antalya.FCSBGigi Becali il ... citeste toata stirea