FCSB se implica in lupta pentru locul 2 * Anuntul lui Gigi Becali: "Trebuie sa-l apar pe nasu'"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 28 aprilie 2024, 09:00 / Actualizat duminica, 28 aprilie 2024 09:37FCSB e noua campioana a Romaniei. Acum, Gigi Becali mai are o dorinta: vrea s-o ajute pe Farul sa termine cat mai sus.La finalul meciului care a adus titlul echipei sale, 2-1 cu Farul, Gigi Becali a spus ca nu-i va lasa pe jucatorii lui Elias Charalambous in vacanta, asa cum era dispus sa faca MM Stoica daca selectionerul Edward Iordanescu ar fi cerut-o. Patronul FCSB vrea sa ... citește toată știrea