Articol de Vlad Nedelea - Publicat miercuri, 15 martie 2023, 13:12 / Actualizat miercuri, 15 martie 2023 14:30FCSB inca isi cauta un "principal" dupa plecarea lui Leo Strizu. Gigi Becali are pe masa mai multe variante, insa pana la numirea unui nou A1 cu licenta el a tinut sa clarifice conditiile in care vor lucra tehnicienii FCSB. Patronul a explicat public, fara ocolisuri: antrenorul va conduce antrenamentele, insa deciziile finale in privinta primului 11 si a schimbarilor ii vor apartine ... citeste toata stirea