FCU Craiova a aflat verdictul accidentarii * Ce se intampla cu Bauza

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 01 aprilie 2024, 17:33 / Actualizat luni, 01 aprilie 2024 18:10Juan Bauza, mijlocasul ofensiv de la FCU Craiova, a iesit accidentat din meciul cu Otelul Galati, scor 1-2.FCU Craiova a aflat verdictul o zi mai tarziu. Nu e nimic grav, argentinianul are un hematom in urma unei lovituri primite la genunchi. El poate fi pe teren etapa viitoare, cu Poli Iasi, dar sunt sanse sa apara si in "sfertul" de Cupa cu Voluntari.FCSBCharalambous nu se joaca! Ce ... citește toată știrea