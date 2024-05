FCU Craiova a anuntat data la care incepe antrenamentele pentru Liga 2. Oltenii nu se grabesc sa anunte noul antrenor

FCU Craiova FC incepe sa treaca peste socul retrogradarii din SuperLiga si sa se organizeze pentru noul sezon, unul pe care il va petrece in Liga 2.Clubul patronat de Adrian Mititelu nu are un staff tehnic stabilit, insa si-a trasat in linii mari programul de pregatire pentru editia 2024-2025 a ligii secunde, prima cu 22 de participante in loc de 20.FCU Craiova FC se reuneste in data de 16 iunieUltima clasata in play-out-ul SuperLigii revine in Liga 2 dupa trei ani si luni, 20 mai, si-a ... citește toată știrea