Articol de Viorel Tudorache - Publicat marti, 02 mai 2023, 13:34 / Actualizat marti, 02 mai 2023 14:04FCU Craiova, lider in play-out, cu 31 de puncte, mai are nevoie de trei puncte in urmatoarele trei runde pentru a fi sigura de disputarea barajului preliminar pentru Conference League.Cu un total de cel putin 34 de puncte, echipa lui Nicolo Napoli si-ar asigura o clasare intre primele patru locuri si ar devansa cel putin una dintre contracandidatele cu licenta UEFA, FC Voluntari si FC ... citeste toata stirea