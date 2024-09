FCU Craiova continua sa se intareasca. Un fundas italian, noul jucator al oltenilor

FCU Craiova da impresia ca de cateva zile a inceput campania de transferuri, pentru ca marti, 17 septembrie, a mai oficializat o achizitie. Amine Ghazoini (23 de ani) a semnat cu oltenii si va fi o varianta pentru Marius Croitoru pentru pozitia de fundas dreapta.Amine Ghazoini s-a nascut in Italia, la Roma, dar are si cetatenie a statului Maroc. Acordul cu FCU Craiova este pe un an, cu optiune de prelungire pe inca trei.FCU Craiova a adus un fundas italian, pe Amine GhazoiniNoul fundas al ... citește toată știrea