FCU Craiova, infrangere la Tribunal! Obligata sa-si schimbe numele si marca * Decizia nu e definitiva

Articol de GSP - Publicat marti, 12 iulie 2022, 16:22 / Actualizat marti, 12 iulie 2022 17:18FCU Craiova a primit o lovitura grea in disputa cu CS Universitatea Craiova, club cu care se judeca pentru palmaresul Stiintei.Marti, Tribunalul Bucuresti a decis s-o oblige pe FCU Craiova 1948 sa-si schimbe numele si sigla cu leul.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs, in 30 de zile.