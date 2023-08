Articol de Daniel Grigore, Andrei Petrescu - Publicat sambata, 12 august 2023, 14:55 / Actualizat sambata, 12 august 2023 16:25FCU Craiova a anuntat despartirea de italianul Sabino Oliva (50 de ani), cel care a ocupat functia de antrenor de portari in prima jumatate a anului.Oliva a servit ca antrenor de portari la FCU Craiova mai intai in staff-ul lui Nicolo Napoli, cel care a condus echipa in finalul sezonului trecut, apoi in formula de staff din prezent, in care "principal" este Nicolae ... citeste toata stirea