FCU Craiova prinde incredere dupa victoria cu Concordia si isi face calcule pentru play-off! Valentin David: "Copiii s-au trezit, sunt super! Au inteles mesajul transmis de conducere"

FCU Craiova a trecut cu bine peste meciul cu Concordia Chiajna, unul pe care daca nu il castiga aproape isi lua adio de la calificarea in play-off si, implicit, de la revenirea in prima liga dupa doar un an de la retrogradare.La Chiajna, duminica, in partida contand pentru etapa a 15-a a sezonului regular, trupa olteana s-a impus cu scorul de 2-0, prin cele doua reusite ale lui Stijn Meijer, si continua sa pastreze sanse in a prinde cel putin locul 6.Dupa meciul desfasurat de Ziua Nationala a