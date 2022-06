Federatia Internationala de Natatie interzice barbatii transsexuali sa concureze in competitiile feminine

Articol de GSP - Publicat luni, 20 iunie 2022, 08:25 / Actualizat luni, 20 iunie 2022 09:52FINA, Federatia Internationala de Natatie, a votat ca sportivii transsexuali sa nu poata concura in competitiile de elita feminine in cazul in care au trecut prin anumite parti ale procesului de pubertate masculina.Intrunita intr-un congres general extraordinar la Budapesta, unde au loc Campionatele Mondiale de natatie, FINA a votat majoritar pentru o noua politica privind sportivii transsexuali. ... citeste toata stirea