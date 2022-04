Federatia Romana de Baseball si Softball are un nou presedinte

Articol de Ionut Coman - Publicat vineri, 29 aprilie 2022, 10:33 / Actualizat vineri, 29 aprilie 2022 10:36Cristian Manea a fost ales sa conduca in urmatorii patru ani federatia care are un buget de 200.000 de lei de la statDeparte de tumultul de la alte federatii care-si desemneaza conducerea in aceasta perioada, Federatia Romana de Baseball si Softball a programat miercuri Adunarea Generala Extrarodinara pentru alegerea presedintelui si membrilor Comitetului Executiv.Dintre cei 25 de ... citeste toata stirea