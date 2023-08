Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 22 august 2023 20:54 / Actualizat marti, 22 august 2023 23:53Alexandru Pantea (19 ani) e "Roberto Carlos de la FCSB" si "va pleca pe multe milioane" sunt doar cateva dintre declaratiile pe care Gigi Becali le-a facut in ultima perioada despre fundasul dreapta. Finantatorul si-a schimbat radical opinia fata de acum 3 ani.Titular in acest sezon, Pantea s-a impus in echipa, mai ales ca el indeplineste si rolul de jucator ... citeste toata stirea