Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 08 septembrie 2023, 10:28 / Actualizat vineri, 08 septembrie 2023 10:28Pentru prima oara in istorie circuitul mondial profesionist de baschet 3x3, FIBA 3x3 World Tour, va ajunge in Romania. Constanta Masters are loc in zilele de 9 si 10 septembrie, la City Park MallFondul total de premii pentru Constanta Masters depaseste 150.000 de dolari. Actualul sezon de FIBA 3x3 World Tour cuprinde 18 etape, un record al competitiei care a depasit in acest ... citeste toata stirea