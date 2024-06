FIFA a publicat clasamentul! Ce loc ocupa Romania inaintea meciului cu Belgia de la Euro 2024

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 20 iunie 2024, 12:38 / Actualizat joi, 20 iunie 2024 12:57Romania a coborat un loc in clasamentul FIFA. Fata de luna aprilie, "tricolorii" lui Edi Iordanescu se afla pe locul 47 in clasamentul publicat joi.Chiar daca a invins-o pe Ucraina cu 3-0 in primul meci de la Euro 2024, "tricolorii" au avut de pierdut din cauza remizelor inregistrate cu Bulgaria (0-0) si Liechtenstein (0-0), partide care s-au disputat pe 4, respectiv 7 iunie.Romania a coborat in ... citește toată știrea