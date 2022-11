Fiica legendarului Kobe Bryant a obtinut un ordin de protectie impotriva unui hartuitor care nu-i da pace de doi ani: "Sper sa putem crea impreuna un Kobe"

Articol de GSP - Publicat vineri, 25 noiembrie 2022, 10:15 / Actualizat vineri, 25 noiembrie 2022 12:12Natalia Bryant, una dintre fiicele legendarului baschetbalist american Kobe Bryant, decedat in ianuarie 2020 in urma unui accident de elicopter, a obtinut un ordin de protectie din partea politiei din Statele Unite, dupa ce a sustinut ca este permanent agresata de catre Dwayne Kemp, un barbat in varsta de 32 de ani, care ar avea un cazier "bogat" in atacuri armate.Fiica lui Kobe Bryant ... citeste toata stirea