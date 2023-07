Articol de Ovidiu Minea - Publicat vineri, 07 iulie 2023, 15:02 / Actualizat vineri, 07 iulie 2023 15:56Politehnica Iasi a incheiat astazi al doilea cantonament al verii, care s-a derulat in Bulgaria, la Bansko. Inainte de revenirea acasa, prevazuta a avea loc in aceasta seara, Poli a disputat un meci amical cu FC Krumovgrad, echipa proaspat promovata in prima liga bulgara. Scorul final a fost 0-0.Antrenorul Leo Grozavu (55 de ani) s-a bazat pe urmatorii jucatori: Jankov - Martac, Katanec, ... citeste toata stirea