Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 07 noiembrie 2023, 14:59 / Actualizat marti, 07 noiembrie 2023 16:29Cristi Balaj (52 de ani), presedintele lui CFR Cluj, lasa de inteles ca in iarna ar putea fi reziliat contractul atacantului Jefte Betancor (30), care a plecat de la stadionla pauza ultimului meci in care a jucat, cu Farul, scor 3-1.Titular si inlocuit la pauza in meciul dintre CFR Cluj si Farul, disputat pe 30 octombrie, Jefte Betancor a plecat de la stadion la pauza partidei, ... citeste toata stirea