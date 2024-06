Final de drum pentru al doilea strain ca numar de jocuri din istoria lui Dinamo! Pleaca la dorinta lui Kopic

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 16 iunie 2024, 10:00 / Actualizat duminica, 16 iunie 2024 10:29Dinamo s-a despartit in aceasta vara de 11 jucatori, insa plecarile nu se opresc aici. Ajuns la 35 de ani, Gabriel Moura se pregateste sa-i paraseasca pe "caini" dupa ce a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei in ultimele doua sezoane.Moura a evoluat pentru Dinamo in sezonul 2021-2022, primul din istorie in care a retrogradat in Liga 2. Desi cei mai multi dintre ... citește toată știrea