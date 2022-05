Final de drum pentru Gabriela Ruse la Roland Garros * Romanca a fost eliminata in sferturi la dublu

Articol de GSP - Publicat marti, 31 mai 2022, 17:46 / Actualizat marti, 31 mai 2022 18:10Perechea formata din Gabriela Ruse (24 de ani, locul 84 WTA la dublu) si Marta Kostyuk (19 ani, locul 66 WTA la dublu) a fost eliminata in sferturile de finala de la Roland Garros, de Madison Keys (27 de ani, locul 503 WTA la dublu) si Taylor Townsend (26 de ani, locul 1044 WTA la dublu), scor 6-7 (5), 6-2, 5-7.Aventura romancei in proba de dublu s-a incheiat in sferturi la Open-ul francez, dupa un meci ... citeste toata stirea