Final de drum pentru jucatorul de la FCSB: "Un bezmetic ca asta te poate costa titlul! Gata, scapam de el si transferam altul"

Articol de GSP - Publicat vineri, 21 octombrie 2022, 11:43 / Actualizat vineri, 21 octombrie 2022 13:17Gigi Becali (64 de ani), patronul de la FCSB, a anuntat ca va renunta in iarna sau vara viitoare la Rachid Bouhenna (31), fundasul eliminat in meciul de Cupa cu UTA, scor 2-2. Pentru a-l inlocui, va cauta sa transfere un stoper. In plus, Iulian Cristea, absent in ultima vreme, va reveni.Gigi Becali nu mai are rabdare cu Rachid Bouhenna. Fundasul algerian, venit liber de contract vara ... citeste toata stirea