Penultimul meci al primei etape a noului sezon al Ligii 2, editia 2023-2024, are loc astazi seara, de la ora 21:00, la Targoviste, pe stadionul "Eugen Popescu", intre Chindia si Steaua, doua dintre echipele care se lupta pentru accederea in play-off.Pentru Chindia si Targoviste, acesta va fi al doilea joc disputat inclusiv in nocturna pe arena de langa Turnul Chindiei, una reconstruita si inaugurata la inceputul verii cu partida cu FC Voluntari (scor 2-2), in urma careia echipa a retrogradat ... citeste toata stirea