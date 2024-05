Finala asteptata in Liga Nationala de baschet * Pe 12 mai, primul meci

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat miercuri, 08 mai 2024, 10:23 / Actualizat miercuri, 08 mai 2024 10:50CMS CSU Oradea s-a calificat in finala Ligii Nationale Getica 95, dupa ce a trecut, in meciul decisiv al seriei semifinale, de CSO Voluntari, cu 93-66.In partida cu numarul 5, pentru oradeni principalii marcatori au fost Toddrick Gotcher si Nijal Eman Pearson, cu cate 14 puncte fiecare, in vreme in contul formatiei din Voluntari cele mai multe puncte au fost marcate de Kwamain Lamar ... citește toată știrea