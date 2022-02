Finala dramatica * Sepsi a luat a saptea Cupa in ultimii opt ani

Articol de Iulian Cuibar - Publicat luni, 28 februarie 2022, 16:55 / Actualizat luni, 28 februarie 2022 16:56Jovana Pasic si-a condus echipa spre victorie in duelul cu rivala CSM Satu Mare, in ciuda unei accidentari la nas, suferita in semifinaleSepsi-SIC Sfantu Gheorghe a castigat editia 2021-2022 a Cupei Romaniei, dupa o finala dramatica disputata impotriva lui CSM Satu Mare. Covasnencele s-au impus cu 59-53 (10-16, 12-12, 20-16, 17-9) la Sepsi Arena, dupa ce adversarele a condus pe toata ... citeste toata stirea