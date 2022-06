Finala ratata de Halep si Cirstea la Birmingham a tinut doar 37 de minute! * Nici ultimul act de la dublu nu se mai joaca

Articol de GSP - Publicat duminica, 19 iunie 2022, 18:13 / Actualizat duminica, 19 iunie 2022 18:16Chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, 54 WTA) a abandonat in primul set al finalei de la Birmingham, in fata lui Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 32 WTA). Scorul in acel moment era 5-4 pentru brazilianca.Romania a fost astazi aproape de o finala istorica, prima 100% "tricolora" din circuitul WTA. Simona Halep a pierdut semifinala contra lui Beatriz Haddad Maia, iar Sorana Cirstea a fost invinsa ... citeste toata stirea