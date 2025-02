Finantatorul i-a decis soarta * Ce se intampla cu antrenorul din Superliga: "Debandada!"

Articol de Cezar Titor - Publicat miercuri, 26 februarie 2025, 10:12 / Actualizat miercuri, 26 februarie 2025 10:12Laszlo Dioszegi, finantatorul celor de la Sepsi, i-a oferit votul de incredere lui Valentin Suciu, tehnicianul covasnenilor, existand zvonuri in ultima perioada conform carora ar putea fi demis.Acesta a discutat si pe marginea sanselor de accedere in play-off. Cu doua etape ramase de disputat in sezonul regular, Sepsi este la cinci puncte de Rapid si Dinamo, urmand sa dispute ... citește toată știrea