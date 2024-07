Fiorentina i-a stabilit pretul lui Louis Munteanu * Cat trebuie sa plateasca FCSB si Rapid daca il mai vor pe atacant

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 05 iulie 2024, 18:20 / Actualizat vineri, 05 iulie 2024 19:05Cei de la Fiorentina vor sa obtina o suma importanta in schimbul lui Louis Munteaunu (22 de ani), atacant aflat pe lista rivalelor FCSB si Rapid.Presa din Italia scrie ca Louis Munteanu are sanse foarte mici sa ramana in lotul violetilor si in sezonul urmator. Acestia scriu ca Fiorentina vrea sa obtina 2 milioane de euro in schimbul lui, cu 500.000 mai mult decat a oferit Gigi Becali. ... citește toată știrea