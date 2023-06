Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 10 iunie 2023, 17:59 / Actualizat sambata, 10 iunie 2023 18:06Americanul Joe Barone, CEO al Fiorentinei, sugereaza ca trupa viola s-ar putea baza pe atacantul roman Louis Munteanu (20 de ani) in sezonul urmator. In ultimul an, varful de nationala a fost imprumutat la Farul, unde a contribuit decisiv la titlul cucerit de clubul lui Gica Hagi.Vandut de Viitorul (acum Farul) la Fiorentina in 2020, Louis Munteanu a revenit la clubul lui Gica Hagi in ... citeste toata stirea