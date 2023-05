Articol de Ionel Lutan - Publicat vineri, 26 mai 2023, 17:13 / Actualizat vineri, 26 mai 2023 17:13Iustin Raducan (17 ani), fiul lui Narcis Raducan, este in probe la prim-divizionara Petrolul.Iustin Raducan, atacant aflat in vizorul nationalelor de juniori ale Romaniei, a evoluat stagiunea precedenta la CSA Steaua. Cum lotul "militarilor" se restructureaza, fiul lui Narcis Raducan este in cautarea unei noi provocari.FCSBIl face praf pe jucatorul dat afara de Becali: "Nu are loc la CFR ... citeste toata stirea