Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 25 august 2023, 21:40 / Actualizat vineri, 25 august 2023 23:10Andreas Nita (19 ani) a marcat in remiza scoasa de FC Voluntari la Galati, scor 2-2. Pentru fiul lui Robert Nita a fost chiar debutul in primul esalon.Mijlocasul Andreas Nita, fiul fostului atacant Robert Nita, a fost transferat de FC Voluntari la inceputul lunii august.Otelul - VoluntariFaza scandaloasa in Otelul - Voluntari * Gestul violent ignorat de Fesnic si de oficialii din ... citeste toata stirea